Дворец Горваттов в Наровле продан на электронных торгах

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная достопримечательность Наровли - дворец Горваттов - продана на электронных торгах на площадке "БУТБ - Имущество", сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

"Поскольку на торги зарегистрировался только один участник, цена продажи одного из красивейших дворцово-парковых ансамблей белорусского Полесья составила Br53 357,63 (начальная стоимость плюс 5%). Покупателем дворца стало юридическое лицо. К сожалению, пока точно неизвестно, как новый владелец поступит с памятником архитектуры XIX века. Так или иначе, согласно условиям электронных торгов, здание дворца и земельный участок, на котором оно располагается, должны использоваться для размещения объектов общественного питания или туризма", - рассказал Роман Янив.

Ранее местные власти уже неоднократно пробовали продать дворец Горваттов на традиционном голосовом аукционе, но ни одна из попыток не увенчалась успехом. Найти покупателя удалось только благодаря электронным торгам.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005-го. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе.-0-