"Дзякуй" - витебские десантники поблагодарили медиков за работу

6 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели сегодня в своем соединении акцию в поддержку белорусских медиков. Солдаты, стоя на плацу, держали в руках листки со словом "дзякуй", которое несколько раз выкрикнули десантники, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время акции

Заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Денис Кривенцов рассказал, что такой акцией солдаты от имени командования и личного состава сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси выразили признательность медикам за их труд. "Военнослужащие по новостям следят за обстановкой в стране. Приятно, что наше общество объединилось для противостояния проблеме. Каждый в своем направлении старается помочь, и мы тоже решили поддержать медицинских работников в их нелегком деле", - сказала Денис Кривенцов.

Денис Кривенцов

По его словам, в воздушно-десантной бригаде принимают необходимые меры по профилактике инфекций, дважды в сутки измеряют температуру.

По всей стране бизнес и общественные организации подключились к помощи медикам. Некоторые передают им средства индивидуальной защиты, кафе привозят бесплатные обеды.-0-

Фото Александра Хитрова