Единое меню в школах Минска появится на следующей неделе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со следующей недели в школьных столовых Минска нововведение - единое меню с двумя комплексами на выбор, об этом сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

В ведомстве отметили, что уже урегулирован вопрос единого питания в школах Минска. В меню будут включены два комплекса на выбор. Сейчас ведутся обсуждения, кто будет предлагать и выбирать меню. Будут учитываться либо мнения родителей, либо мнения детей, которые смогут собирать учителя.

Ученики 5-11 классов получат право выбирать между комплексом с супом и без него. Количество позиций в меню останется неизменным. Порции также пока не планируют уменьшать либо увеличивать.

Оба комплекса будут одинаковы для всех категорий детей. При этом будут учитываться мнения школьников, которые питаются и платно, и за счет госбюджета.

Обеспечить одинаковое питание для всех детей в школах потребовал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения 2 сентября школы-новостройки в Минске. Главе государства продемонстрировали блюда из школьного меню. Был поднят вопрос разницы в подходах к обеспечению питанием учеников. Стоимость питания детей в школах оплачивают родители. Однако для некоторых категорий учащихся, в том числе детей из многодетных семей, расходы на питание компенсирует государство, то есть для семей оно бесплатное. Ограничение в стоимости такого питания приводит к различиям в выборе блюд и рациона для бесплатников и платников. Глава государства потребовал, чтобы все дети были в равных условиях.-0-