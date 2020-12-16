16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый колл-центр по вопросам водоснабжения заработал в Минске и Минской области на базе ЦРП "Водосбыт". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник колл-центра УП "Минскводоканал" Анастасия Шпак.

Бесплатные звонки принимают по короткому номеру 119. "С августа работали в тестовом режиме. Увидели, что услуга пользуется популярностью, и перешли к отлаженному ритму работы", - отметила Анастасия Шпак.

В колл-центре граждане, которых обслуживает УП "Минскводоканал", могут получить консультации по вопросам заключения договора на оказание услуг водоснабжения и водоотведения (канализации) квартиры и индивидуального жилого дома, узнать про порядок расчетов и внесения платы за услуги водоснабжения и водоотведения.

Также жители столицы и области могут определить день для плановой замены или ремонта приборов учета расхода воды или согласовать дату и время для вызова контролера, чтобы провести опломбировку приборов учета расхода воды или сверить показания.-0-