Экология, туризм, мобильность - форум Clever пройдет в Бресте

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском научно-технологическом парке 26-27 сентября пройдет форум Clever, главными темами которого станут экология, туризм, мобильность, велодвижение и урбанизм, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Эковелофорум пройдет уже в третий раз. Для участия в нем зарегистрировались участники из Минска, Бреста и других районов области - слушатели, эксперты и волонтеры. Хедлайнерами мероприятия станут главный архитектор Бреста Николай Власюк и руководитель проекта SimbioSity Сергей Талатай.

Первый день форума будет посвящен знакомству с экологическим движением региона, планированию туристических трасс и экотроп, совместных проектов. Свой опыт представят организации Брестской области. Отдельное внимание будет уделено трансграничному туризму, в частности, возможности следования на велосипеде через погранпереход "Брест-Тересполь". На 27 сентября запланированы экскурсия на мусороперерабатывающий завод, презентации маршрута "Городской лесничий" и экотропы, знакомство с инфраструктурными объектами и велошерингом.

"Хотим показать, что велодвижение меняет города, подходы к мобильности и городскому пространству. Раньше приоритет отдавался условиям для автотранспорта. Теперь становится нормой при проектировании новых улиц предусматривать велодорожки, - отметил директор информационно-просветительского учреждения "За вело Брест" Владимир Красько. - В этом году мы разрабатывали для городов Брестской области рекомендации по развитию велосипедной инфраструктуры. Например, Пинск уже включил их в свою схему развития велодвижения".

Участники форума также обсудят перспективы велотуризма в связке с железнодорожным транспортом. Сойдя с поезда, турист может дальше путешествовать на велосипеде по различным маршрутам. "Многое уже сделано на республиканском уровне. Осталось доработать вопросы перемещения на поездах региональных линий, сделать их более комфортными для пассажиров с велосипедами", - сказал Владимир Красько.

Форум Clever проводится по программе "Город, удобный для каждого", которую реализует "За вело Брест" в партнерстве с организацией "Время Земли". Мероприятие пройдет при участии Брестского горисполкома и областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-