Экономический суд Минска принял решение о ликвидации ЗАО "Совавто-Минск"

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд города Минска принял решение о ликвидации ЗАО "Совавто-Минск", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу суда."Решением суда ЗАО "Совавто-Минск" признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство по 1 декабря 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы.Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законодательством порядке.В пресс-службе также отметили, что управляющий по результатам проведения анализа финансового состояния и платежеспособности в отношении должника предоставил заключение по факту банкротства. Из него следует, что есть основания для открытия ликвидационного производства, поскольку имущества должника недостаточно для погашения всех требований кредиторов, структура баланса является неудовлетворительной, неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер.Кредиторская задолженность общества составляет Br979 166, активы - Br167 388.-0-