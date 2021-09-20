Экономический суд возбудил дело о банкротстве ОАО "Витебскобллен"

20 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Витебскобллен" и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщил корреспонденту БЕЛТА судья Анатолий Гуреев.

Предприятие ликвидируется по решению общего собрания акционеров в связи с нецелесообразностью продолжения досудебного оздоровления, которое проводилось в отношении предприятия несколько последних лет, пояснила ликвидатор Ирина Вишневская. В связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов подано заявление о банкротстве ликвидируемого должника. В соответствии со ст. 233 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) при таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства будет проведена в упрощенном порядке.

По предварительной информации, размер задолженности предприятия оценивается почти в Br620 тыс., при этом основными кредиторами выступают китайские компании. В том числе у предприятия остаются долги по зарплате в объеме около Br38 тыс. По словам Ирины Вишневской, в ближайшее время планируется их погасить за счет средств от реализации производственной линии по доочистке льноволокна. Оборудование продано в середине сентября на аукционе за Br67,9 тыс.

Общая балансовая стоимость имущества ОАО "Витебскобллен" составляет около Br550 тыс. В его состав входят объекты недвижимости в Витебске и Орше, где расположена экспортная база, включающая административное здание и несколько складских сооружений, а также транспортные средства и оборудование. По предварительному заключению Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, организация устойчиво неплатежеспособна. У нее отсутствуют собственные оборотные средства, при этом обязательства в 5 раз превышают дебиторскую задолженность, она не сможет рассчитаться по долгам даже после реализации всех активов.

ОАО "Витебскобллен" создано в 2005 году для оптовой реализации на экспорт льноволокна, производимого на льнозаводах Витебской области. Доля областной коммунальной собственности в уставном фонде акционерного общества превышает 92%. "Витебскобллен" неоднократно, в том числе в 2021 году, включался в перечень акционерных обществ, акции которых, принадлежащие Витебской области, предлагаются для продажи на аукционах или по конкурсу потенциальным инвесторам.

Основные внешнеэкономические партнеры предприятия - китайские компании. В последние годы "Витебскобллен" столкнулся с финансовыми трудностями, из-за чего не мог приобретать продукцию для реализации, при этом регулярно получал предоплату от иностранных контрагентов, за счет которой выплачивал зарплату, рассчитывался с бюджетом и частично погашал накапливавшиеся долги. Ситуация с исполнением договорных обязательств серьезно ухудшилась в 2020 году, после того как в связи с пандемией COVID-19 полностью закрылся китайский рынок, а льнозаводы переориентировали сбыт сырья, предназначавшегося для реализации через "Витебскобллен", на других покупателей. В результате Витебский облисполком инициировал ликвидацию предприятия.-0-