Экономический суд взыскал с ООО в пользу Брестского мясокомбината Br330 тыс. долга

Фото из архива

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокуратуры Бреста в пользу ОАО "Брестский мясокомбинат" с должника взыскано свыше Br330 тыс., сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры. Мясокомбинат, более половины акций которого принадлежат государству, заключил в 2007 году договор на поставку продукции с ООО "Торговый дом "Радуга-Свет" в Солигорске. До недавнего времени условия договора стороны соблюдали надлежащим образом. Однако с февраля 2021 года торговый дом перестал оплачивать поставляемую продукцию, образовалась задолженность. Сумму неисполненных обязательств должник не оспаривал, в связи с чем прокуратура обратилась в экономический суд Брестской области с заявлением о возбуждении приказного производства и выдаче судебного приказа. Однако затем ООО не согласилось с суммой задолженности и подало отзыв - возник спор о праве. Тогда по ходатайству прокурора дело было рассмотрено в порядке искового производства. Требования о взыскании суммы основного долга и процентов за пользование чужими деньгами экономический суд удовлетворил в полном объеме. При этом размер пени на основании ст.314 Гражданского кодекса уменьшен до размера процентов за пользование чужими средствами.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!