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19 ноября 2020, 12:49

Экономический суд завершил дело о банкротстве "Брестского пива"

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Брестской области завершил дело об экономической несостоятельности ОАО "Брестское пиво", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу экономического суда региона.

С 2014 года предприятие проходило санацию. В октябре этого года управляющий ОАО подал заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и его кредиторами.

Порядок реализации болгарской компании "Мультигруп Трейд" принадлежащего государству контрольного пакета акций "Брестского пива" установлен распоряжением Президента №125 "Об отчуждении акций". Представитель ОАО пояснил суду, что также был определен порядок предоставления должнику рассрочки по уплате существовавшей задолженности по платежам в бюджет. Брестский облисполком принял решение и заключил договор купли-продажи пакета акций. Это позволило изменить реестр требований кредиторов, появились условия для заключения мирового соглашения. Решение принято большинством голосов кредиторов.

"Изучив представленные материалы и оценив приведенные доводы, суд определил утвердить мировое соглашение по делу об экономической несостоятельности ОАО "Брестское пиво". Определением суда от 22 октября 2020 года производство по делу прекращено", - сказали в пресс-службе экономического суда.

Судебное постановление подлежало немедленному исполнению. Оно не обжаловалось в апелляционном порядке и вступило в законную силу.-0-

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Теги
банкротство Брест предприятие суд
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