Экорынок с лабораторией и детской площадкой планируется построить в Минске в 2019 году

20 апреля, Логойский район /Корр. БЕЛТА/. Продовольственный экорынок площадью 20 тыс. кв.м планируется построить на выезде из Минска по Логойскому тракту в 2019 году. Об этом журналистам сообщил председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко сегодня во время высадки липовой аллеи на территории мемориального комплекса "Дальва", передает корреспондент БЕЛТА.

Исаченко и Евсеев высадили липовую аллею на мемориале "Дальва" Присутствующие возложили цветы к центральной скульптуре мемориального комплекса, а затем были посажены деревья на прилегающей к мемориалу территории.

"Объект был в числе недостроев около 10 лет. После Нового года мы приступили к строительству, просто до этого мы не афишировали работы. Сегодня вышли на стены: делаем фасад, благоустройство. Сети - газ, вода, канализация, энергетика - уже есть. Фасад и благоустройство планируем завершить к концу мая, сам объект - в этом году. Будем стараться это сделать, все необходимое у нас есть", - отметил Анатолий Исаченко.

По его словам, это будет торговая площадь в 20 тыс. кв.м. Планируется обустроить парковки, создать развлекательные площадки для детей. Откроется лаборатория, которая будет сертифицировать продукцию. "Объект будет максимально удобным, чтобы можно было купить все необходимое", - подчеркнул губернатор.

Свою продукцию на рынке представят фермеры и крупные производители Минской области. Главные требования - низкая цена и высокое качество. "Можно будет подавать то, что вырастил на огороде, в поле или на подворье", - сказал он.-0-