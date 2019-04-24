Экотропа вдоль озера появилась в Браславском районе

24 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В деревне Богино Браславского района появился одноименный зеленый маршрут, сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений.

Экологическая тропа длиной в 700 м проходит вдоль Богинского озера. Она оборудована инфопунктами, на каждом есть стенд с подробным описанием местной флоры и фауны, экологическими советами и рекомендациями. Пройти по тропе можно вместе с экскурсией или самостоятельно. "Прогулку более содержательной сделает смартфон. Достаточно отсканировать QR-код на стенде и пользователь перейдет на сайт, где сможет услышать пение местных птиц, рассмотреть насекомых и растения", - рассказали в организации.

Тропа создана совместно Центром экологических решений и местным приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы при финансовой поддержке международной коалиции "Чистая Балтика". Местный приход и будет присматривать за новым объектом.

Создание тропы - продолжение работы Центра экологических решений в регионе, где организация вместе с местными властями несколько лет реализовывала проект ЕС "Браславский район - первый климатически нейтральный муниципалитет Беларуси". Его цель к 2020 году снизить выбросы на 20%, а к 2030 году - сравнить объемы выбросов и поглощения парниковых газов.-0-

Фото Центра экологических решений