Экскаватор резал торт и зажигал фейерверк: в Гродно воспитанникам детского дома устроили техношоу

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Шоу с экскаватором устроили для воспитанников детского дома гродненские предприниматели, передает корреспондент БЕЛТА.

С инициативой выступил предприниматель Владимир Роганов. Он предложил сделать доброе дело в канун Нового года в одном из мессенджеров, где общаются гродненские владельцы специальной техники - погрузчиков и экскаваторов.

"Инициативу поддержали почти четыре десятка человек. Выяснили, в чем больше всего нуждаются учреждения, чтобы приехать с нужными и полезными подарками", - рассказал он. Например, в Понемуньский детский дом Гродно экскаваторщики привезли мебель для одного из помещений, принтер и сладкие подарки. В процессе подготовки, рассказывают они, родилась идея не просто поздравить детей с Новым годом, но и презентовать яркое шоу.

Экскаваторщик Дмитрий Абрамчук показал, что мощная строительная техника может быть элегантной и грациозной. Экскаватор легко выгрузил мебель из прицепа и принялся за более тонкую работу. Закрепленным на ковше ножом машина нарезала на несколько долек яблоки и аккуратно разделила праздничный торт. Закончилось шоу ярким фейерверком. Оказывается, при должном управлении экскаватор может ковшом справиться с зажигалкой и поджечь фитиль. "Специально номер не репетировали. Все-таки и в повседневной работе хватает задач, когда нужно действовать буквально с ювелирной точностью. Рад, что удалось подарить детям хорошее настроение", - отметил Дмитрий Абрамчук.

После шоу мальчишки едва ли не в очередь выстроились, чтобы сделать селфи в кабине машины.

"Для нас эта акция важна и с профориентационной точки зрения. Дети на практике увидели, что есть такая профессия, убедились, что хороший специалист способен виртуозно управляться с такой техникой. Да и само шоу, уверена, запомнится и участникам, и зрителям", - отметила директор Понемуньского детского дома Нелли Стрелковская.

Сейчас в учреждении воспитываются 48 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет. В нем созданы все условия для развития и образования. Ребята учатся в городских школах, посещают кружки и спортивные секции.

Посетили экскаваторщики сегодня и специализированный дом ребенка в Гродно. Туда они также доставили необходимые вещи: подгузники, салфетки, средства ухода. В дальнейшем, рассказали организаторы акции, они планируют продолжить благотворительные мероприятия, поздравив и людей пожилого возраста.-0-

Фото Леонида Щеглова