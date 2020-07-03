Экскурсия по Буйничскому полю, праздник спорта и концерты - как Могилев отмечает День Независимости

3 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Экскурсия по Буйничскому полю, спортивный праздник в парке Подниколье, концерты под открытым небом - не смотря на плохую погоду могилевчане и гости города отмечают День Независимости Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из ключевых моментов праздничной программы стала экскурсия по мемориалу "Буйничское поле". У всех желающих была возможность познакомиться с историей обороны Могилева. В 1941 году во время обороны города вблизи деревни Буйничи шли ожесточенные бои. Тогда танковый бой приняли 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Они отбили восемь атак противника и уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя писатель Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымящееся поле. Снимки с поля боя были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева.

"Экскурсия проходила по всему мемориалу на Буйничском поле. Ее помогали проводить представители поискового клуба "Виккру". Как раз накануне Дня Независимости мы проводили здесь поисковые работы, которые после войны проходили впервые. Вместе с 52-м отдельным специализированным поисковым батальоном Минобороны мы нашли останки 14 бойцов Красной армии, которые в 1941 году участвовали в обороне города. Вместе с ними обнаружили 11 медальонов - они сейчас на экспертизе. Два имени смогли установить по личным вещам: по подписанному подсумку смогли узнать фамилию Петухов. С инициалами еще разбираемся - или В.И., или З.И. Обнаружили и линейку с фамилией - Казрян или Курьян (тут пока есть разногласия)", - рассказал заместитель директора Музея истории Могилева и поисковик клуба "Виккру" Евгений Балберов.

Мемориальный комплекс "Буйничское поле" - историко-культурная ценность Беларуси с 2002 года. Центр мемориала - каплица с маятником Фуко внутри, под ней находится склеп с прахом погибших воинов времен Великой Отечественной войны. Здесь же разместилась военная техника разных времен: орудия, танки и машины. Неподалеку от каплицы - озеро Слез и храм в честь Рождества Иоанна Предтечи. Сохранился противотанковый ров. Рядом с мемориалом установлен памятный знак, посвященный Константину Симонову. Здесь в 1979 году был развеян прах писателя.

По словам специалиста, 3 июля - знаковая дата для Буйничского поля: сегодня Беларусь отмечает День Независимости, кроме того, 3 июля 1941 года началась героическая оборона Могилева, которая длилась 23 дня.

В могилевском парке Подниколье в честь Дня Независимости прошел большой спортивный праздник. По всему парку установили 15 станций: здесь все желающие могли поиграть в шашки, шахматы и домино, попробовать себя в баскетболе и корнхоле, поиграть в бадминтон и дартс. "Все площадки размещены на удалении друг от друга, чтобы не создавать большое скопление людей. Занятие по душе тут может найти и взрослый, и ребенок - мы постарались учесть все интересы. Кроме этого, стать участниками спортивного праздника могут стать люди с ограниченными возможностями - для них тоже продумали развлечения", - отметил главный специалист отдела спорта и туризма Могилевского горисполкома Максим Михалков.

Одной из главных праздничных площадок стала улица Ленинская - здесь разместились выставки, интерактивы, фотозоны и развлечения: могилевчане пробуют свои силы в лепке из теста, плетении браслетов-оберегов, играют в кости. Могилевский городской центр культуры и досуга подготовил фотозону, посвященную Великой Отечественной войне.

"Мы специально с дачи приехали, чтобы всей семьей встретить День Независимости в городе. Этот праздник всегда проходит со слезами на глазах. Ведь сегодня мы вспоминаем тех, кто не щадя своих жизней, защищали Родину. Мы должны сохранить память о подвигах нашего народа и передать ее следующим поколениям. Это способ еще раз сказать спасибо тем, кто обеспечил нам жизнь в мирном государстве", - поделилась могилевчанка Людмила Цыганкова.

На большой концертной площадке у Диагностического центра в течение всего дня выступают творческие коллективы, солисты учреждений культуры города и учащиеся музыкальных школ.

Финальным мероприятием Дня Независимости в Могилеве станет вечерний концерт на площади Славы. Здесь же могилевчане и гости города смогут присоединиться к республиканской акции "Споем гимн вместе". Завершится праздничный день большим фейерверком.-0-

Фото Олега Фойницкого