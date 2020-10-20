Экспериментальное дорожное покрытие по ул.Я.Коласа в Минске усовершенствовали

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальное дорожное покрытие на остановке "Белинского" по улице Якуба Коласа в Минске усовершенствовали. Зона посадки и высадки пассажиров трамваев стала безопаснее, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Чтобы обезопасить водителей и пешеходов, ранее на две полосы движения нанесли краску желтого цвета. Эта экспериментальная разметка служит предупреждением, что посадка и высадка пассажиров здесь осуществляется прямо на проезжей части. На знаках, которые были установлены, участники дорожного движения не концентрировались", - рассказали в Госавтоинспекции.

Яркий цвет на полосах, действительно, лучше привлекает внимание водителей и пешеходов. Однако впоследствии оказалось, что после дождя экспериментальная разметка становится скользкой. Это обеспокоило жителей города и вызвало много жалоб. Было принято решение усовершенствовать дорожное покрытие.

"Для повышения сцепления колес автомобилей с асфальтом и безопасности пешеходов сняли часть покрытия. Оно стало не гладким, а шероховатым. Выглядит не так аккуратно, как раньше, но работает лучше. Это показали технические замеры: коэффициент сцепления на этом участке сейчас находится в пределах допустимого. Если водитель ведет себя в зоне корректно, учитывает правила и других участников движения, проезжая часть безопасна", - дополнили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вскоре на участке дороги также установят не временный, а постоянный знак ограничения скорости - до 40 км/ч.

Экспериментальная разметка на улице Якуба Коласа появилась для привлечения внимания водителей к проблемному месту: за период с 2017 по 2020 годы на участке дороги произошло три ДТП.-0-