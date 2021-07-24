Экспериментальный моноспектакль на троих "День Б." поставили в Брестском театре драмы

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском академическом театре драмы вечером 23 июля состоялась премьера спектакля "День Б.", передает корреспондент БЕЛТА.

Спектакль поставлен по пьесе "День Благодарения" молодого российского драматурга Дарьи Кривошеевой, пишущей под творческим псевдонимом Даша Че. Автор специально приехала на премьеру в Брест из Санкт-Петербурга. Это первое сценическое воплощение пьесы, не считая читки, состоявшейся осенью прошлого года на Новой сцене Александринского театра.

"День Благодарения" - остросоциальное произведение, в центре повествования которого наша соотечественница, оказавшаяся по ту сторону океана и как будто воплотившая пресловутую "американскую мечту". Режиссер Денис Федоров предложил оригинальное прочтение пьесы, поставив монодраму в жанре "моноспектакля на троих", где история одной героини рассказана на три голоса, тремя актрисами разных возрастов - Анны Стасюк, Татьяны Строк и Аллы Омесь.

"С помощью этого приема мы решили подчеркнуть разные стороны личности и периоды жизни героини, визуализировать изменения, которые с ней происходят. Это спектакль о поисках своего места в чужом мире, о том, куда приводят мечты, как они рождаются и разрушаются. Мы не отвечаем на вопросы. Мне хотелось бы, чтобы зритель сам искал на них ответы, тем более что у каждого они свои. Задача театра - заставлять зрителя размышлять", - подчеркнул Денис Федоров.

Камерность атмосферы потребовала от режиссера и художника-постановщика Николая Полторака и другого решения театрального пространства: зрителей в Малом зале расположили с трех сторон сцены. Такая рассадка и то, что полтора часа спектакля шли без антракта, способствовали максимальному погружению в историю. В определенные моменты актеры и зрители буквально смотрели глаза в глаза друг другу.

"Мне кажется, что эта идея с моноспектаклем на троих - прекрасна. По-моему, ребята выбрали, нужное направление, абсолютно правильный вектор. Мне очень понравилась детективная история: они вывели ее на первый план, и она выстрелила. Я смотрела пьесу не как человек, который ее написал, а как обычный зритель. Получилась классная история, мне понравилось, все было интересно, очень увлекательно. По-моему, все сложилось", - поделилась с корреспондентом БЕЛТА впечатлением после премьеры Дарья Кривошеева.

Следующий показ моноспектакля на троих "День Б." состоится 16 сентября - в рамках XXV международного театрального фестиваля "Белая вежа".-0-