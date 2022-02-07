Эксперт: строительство забора в Беловежской пуще противоречит международному законодательству

7 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Строительство Польшей забора в Беловежской пуще противоречит международному законодательству. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси кандидат биологических наук Николай Михальчук.

В Бресте сегодня прошел круглый стол, участники которого - экологи, ученые, представители природоохранных учреждений - высказали чрезвычайную обеспокоенность ситуацией, связанной со строительством польской стороной заградительного сооружения на границе на территории Беловежской пущи. Предполагается, что протяженность металлической конструкции высотой 5 м с колючей проволокой вверху составит в пределах национального парка 60 км.

"Эти планы входят в явное противоречие с международным законодательством и международными конвенциями по охране отдельных видов и биологического разнообразия в целом. Они противоречат идее общеевропейской экологической сети, в которой Беловежская пуща выступает ядром международного значения. Идея этой сети заключается в том, чтобы эти ядра были связаны между собой экологическими коридорами, по которым происходит миграция животных. Тем самым повышается устойчивость, экологическая стабильность уникальных экосистем, какой является Беловежская пуща, представляющая собой один из последних из крупных массивов коренного леса на европейском континенте", - сказал Николай Михальчук.

Он напомнил, что Беловежская пуща внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как единый трансграничный объект, и любые мероприятия подобного рода понижают его экологический статус. Деление Беловежской пущи на две части, по-живому, это шаг назад в деле сохранения ее ландшафтного и биологического разнообразия. Установку заграждений из колючей проволоки, которая травмирует животных, по его мнению, иначе как варварской практикой не назовешь. В отношении Беловежской пущи как раз белорусская сторона демонстрирует ответственный, взвешенный, продуманный подход, а белорусские системы охраны границы во многом более щадящие и экологически целесообразные.

"Мы считаем, что это не тот случай, когда можно занять выжидательную позицию, поэтому решили возвысить свой голос протеста против этих планов. Мы очень рады, что наши мысли созвучны призывам европейских экологов, которые обратились с соответствующим письмом в Европейскую комиссию, призвали одуматься и пересмотреть планы по строительству этого объекта. Под этим обращением подписались свыше тысячи видных ученых не только Польши, но и Бельгии, Великобритании, Франции, Германии", - отметил ученый.

Участники круглого стола приняли петицию, которая будет размещена в средствах массовой информации. "Хотелось бы, чтобы это стало широкой общественной инициативой и голос этой инициативы был услышан в Европейской комиссии, польскими партнерами. Понятно, что идея этого строительства родилась в верхах польского политического истеблишмента, который ответственен за принятие решений в этой области. Но все здравомыслящие люди, в том числе коллеги-экологи, выступают против. Думаю, это как раз хороший повод в это сложное, непростое время проявить нам всем единение на принципах сохранения уникальных природных ценностей", - заключил директор института.-0-