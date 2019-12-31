Экспорт медуслуг Витебской области за 2019 год вырос на 16%

31 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Здравоохранение Витебской области заработало за 2019 год более $3 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома, член Совета Республики Юрий Деркач, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это достаточно хорошая сумма для того, чтобы мы смогли оплатить работу медицинских работников, приобрести необходимое оборудование и развивать новые технологии, расширяя при этом возможности для оказания медицинской помощи жителям нашей области", - подчеркнул Юрий Деркач.

По его словам, экспорт медуслуг региона с каждым годом растет. В этом году он сложился на уровне 116% к 2018 году. "Следует учитывать, что сюда входит не только оказание медицинской помощи, но и реабилитация, оздоровление, а также доход от деятельности предприятия "БелВитунифарм", - уточнил руководитель ведомства.

Сегодня во время благотворительной акции "Наши дети" Юрий Деркач посетил Витебский областной клинический родильный дом. Утро в учреждении здравоохранения выдалось приятно хлопотным: домой к праздничному столу и новогодней елке одна за другой выписывались несколько молодых мам. Их встречали счастливые родственники и растроганные отцы, принимающие на руки новорожденных малышей. Поздравления от сотрудников роддома, сенатора, подарки, фото с Дедом Морозом в новогоднем антураже наполнили праздничную атмосферу настоящим волшебством.

"Это просто чудо, самый замечательный подарок, который только можно получить под Новый год. Желаю всем такого же счастья", - поделился с журналистами своими эмоциями Вячеслав Кондратьев, встречающий жену Наталью и долгожданную дочку Алису.

Мамочек, которым еще предстоит провести несколько праздничных дней в роддоме, поздравил Юрий Деркач, пожелав всем добра, мира, семейного благополучия и, конечно, крепкого здоровья. "Самый дорогой подарок для семьи - появление ребенка. Вы видели, какие счастливые были родители. Приятно, что многие семьи уже имеют не одного ребенка, а двое, трое детей. А некоторые уже пошли за четвертым. Это крайне важно для будущего страны. Это наше будущее", - подчеркнул Юрий Деркач.

В Витебской области в среднем рождается в год 13 тыс. детей, 2019-й не стал исключением. "Кстати, роддом, в котором мы находимся, знаменателен тем, что в Новый год здесь обычно рождается первый в стране младенец нового года. Надеемся, что эта традиция будет соблюдена и в 2020 году", - добавил Юрий Деркач.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" продлится по 10 января. Благотворительный марафон проходит под патронатом главы государства. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют ребят с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-