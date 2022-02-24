Экспорт товаров Брестской области увеличен почти на четверть в 2021 году

24 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область увеличила экспорт товаров почти на четверть в 2021 году, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт товаров в прошлом году вырос на 22,8% и впервые составил $3,2 млрд, по услугам - прирост составил 25%. Более высокими темпами увеличивались поставки товаров в страны Евросоюза - на 43% ($627,5 млн). Доля экспорта в ЕС в общем объеме поставок за рубеж выросла до 19,4% (в 2020 году - 16,6%). На 28% увеличились продажи товаров в страны так называемой дальней дуги ($440,1 млн) и составили 13,6% в общем объеме. Поставки товаров в страны ЕАЭС выросли на 17% ($2,16 млрд), их доля составляет 66,9%.

Продукция предприятий области поставлялась в 106 стран мира, открыто 4 новых рынка. ООО "Белинэко" поставило в Боливию монтажную пену на $53,6 тыс., Лунинецкий молочный завод экспортировал в Ливию сухое молоко на $120 тыс. На Мальдивы и в Пуэрто-Рико отгружены первые партии товаров для праздника ЧПУП "Световые решения ЭТЭРЭ".

Кроме того, новые товары поставлены на уже существующие рынки. Так, ОАО "Теплоприбор" заключило контракты на поставку отопительных котлов в Казахстан и сирен в Армению. ООО "СеМалДрев" поставило древесные гранулы в Литву.

На 2022 год темп роста экспорта товаров в Брестской области ожидается не ниже республиканского уровня - 105,9% (по концерну "Брестмясомолпром" - 106%, СЭЗ "Брест" - 106,3%). По объему экспорта регион планирует прирасти по всем основным торговым партнерам. В страны ЕАЭС - за счет новых товарных позиций (моющие средства ОАО "Бархим", корпусная мебель из ДСП ОАО "Ивацевичдрев", продвижение поликоттона ОАО "БПХО).

Не менее 118% ожидается темп роста объемов экспорта товаров в Китай. Положительной динамики планируется достичь за счет увеличения поставок сухого обезжиренного молока Пружанским молочным комбинатом, мясных консервов Березовским мясоконсервным комбинатом, сухой смеси для мороженого Кобринского маслодельно-сыродельного завода и выполнения заявки Минкоммерции КНР на 2022 год.

В целом рост совокупной доли стран ЕС и дальней дуги в областном экспорте товаров планируется не менее чем на 4%.

На заседании рассматриваются итоги социально-экономического развития Брестской области в 2021 году и задачи на текущий год. В заседании принимают участие председатель КГК Василий Герасимов, помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.-0-