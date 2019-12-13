Экспорт услуг станет основной темой форума-выставки деловых контактов "Брест-2020"

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспорт услуг станет основной темой V Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2020", сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома Сергей Тележинский.

"Мы уже планируем форум-выставку "Брест-2020", который пройдет в апреле. Основной тематикой станет экспорт услуг. Один день форума будет посвящен конкретно экспорту туристических услуг. Это будет презентация наших возможностей. Также будем рассматривать и предлагать потенциальным партнерам инвестиционные проекты в сфере туризма - строительство гостиниц, инфраструктуры", - рассказал Сергей Тележинский.

На форум-выставку планируется пригласить представителей зарубежных туристических компаний, палат и союзов, в том числе из Германии, Польши, стран Балтии. Большие надежды, в частности, возлагаются на объединенную безвизовую зону "Брест-Гродно". В 2020 году, по словам начальника управления, объем экспорта туруслуг в регионе планируют увеличить как минимум в два раза.

"Вначале думали сконцентрироваться на форуме только на туризме, а потом поняли, что акцент нужно делать на экспорте услуг в целом, на их развитии. Задумка есть, в принципе, она поддержана на уровне руководства облисполкома. Осталось только претворить ее в жизнь", - дополнил Сергей Тележинский.

За январь-сентябрь экспорт туристических услуг в Брестской области вырос на 14,1% и составил $8,2 млн. В целом организации региона (без учета предприятий республиканского подчинения) экспортировали услуг на $218,9 млн с темпом роста 101,1%. Рост обеспечен за счет увеличения экспорта транспортных услуг (железнодорожные, автомобильные перевозки) - на 6,4% до $171,5 млн. Почти на четверть (до $12,8 млн) вырос объем оказанных иностранцам компьютерных услуг, в полтора раза ($2,6 млн) - услуг в области здравоохранения, в два раза ($492 тыс.) - услуг в области спорта.

По объективным причинам не достигнут прогнозный показатель по экспорту строительных услуг. Наверстать упущенное планируется в 2020 году. "Мы уже прогнозировали 2020 год. Если будем идти по экспорту услуг такими же темпами, как сейчас, сможем выполнять более 103%", - подытожил Сергей Тележинский.-0-