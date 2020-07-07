Экспозицию архитектурных макетов под открытым небом открыли в Ляховичах

7 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию архитектурных макетов под открытым небом "З глыбіні стагоддзяў" открыли в Ляховичах, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист райисполкома Татьяна Щука.

Мини-музей расположился на въезде в райцентр, в городской зоне отдыха на берегу речки Ведьма. Здесь представлены макеты 14 архитектурных достопримечательностей Ляховичского района, шесть из которых внесены в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Работы выполнены из влагостойких материалов - пеноплекса, дерева, железа, пластика. Авторы миниатюр - педагоги и учащиеся учреждений образования города и района.

"Районный конкурс архитектурных макетов был объявлен для повышения интереса к прошлому и настоящему своей малой родины, привлечения внимания гостей и туристов. Хотелось, чтобы как можно больше людей увидели и узнали, чем славится Ляховичский край. В результате у нас появилась местная достопримечательность, по которой можно планировать новый туристический маршрут", - отметила Татьяна Щука.

Конкурс проводился по четырем номинациям - "Утраченное наследие", "Дворцово-парковые ансамбли", "Культовые сооружения. Православные храмы", "Культовые сооружения. Католические храмы". Посетители могут увидеть в миниатюре усадьбы Рейтанов, Черноцких, Бохвицей, Обуховичей, полюбоваться Святодуховской церковью в агрогородке Подлесье. Самым большим (2,8 м на 2,2 м) оказался макет усадьбы Новицких в д.Совейки. Самым маленьким (1 м на 1,2 м) - изображение костела святых Петра и Павла в д.Медведичи. Каждый объект снабжен QR-кодом, по которому можно найти более подробную информацию.

"Надеемся, проект получит свое развитие и в нем захотят поучаствовать другие организации района. Так как еще есть интересные объекты, макетами которых хотелось бы дополнить наш музей под открытым небом", - дополнила главный специалист райисполкома.-0-

Фото "Ляхавiцкi веснiк"