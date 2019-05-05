Экспозицию об истории студотрядовского движения создают в Гомеле

5 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспозицию, посвященную истории движения студенческих отрядов, создают в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельской городской организации ОО "БРСМ" Николай Светогор.

Создание тематической экспозиции станет одной из инициатив городской организации, реализуемой в нынешнем году, объявленном БРСМ Годом студенческих отрядов.

Экспозицию планируют разместить в Белорусском государственном университете транспорта. Как пояснил Николай Светогор, выбор вуза неслучаен: в университете сложились многолетние добрые традиции движения.

В настоящее время объявлен сбор экспонатов от ветеранов, участников движения разных лет. "Это могут быть фотографии, эксклюзивные документы, бойцовки, значки, грамоты, различные награды, вырезки публикаций из газет и журналов - словом, все, что так или иначе связано со студотрядами", - пояснил первый секретарь. Экспонаты могут быть переданы как на постоянное хранение, так и на определенное время.

Собранные материалы разделят на несколько тематических блоков, которые позволят современным преемникам движения увидеть, на каких объектах, в каких условиях трудились отряды в разные годы, как были организован их быт, досуг и т.д. Экспозиция станет и своеобразной интерактивной площадкой для диалога разных поколений. "Думаю, что экспозиция будет востребована, ведь популярность студотрядов растет. Например, уже в этом году на начало мая забронировано свыше 1 тыс. мест в студотрядах по различным направлениям", - добавил Николай Светогор.

Планируют открыть экспозицию к сентябрю. Экскурсии будут бесплатными, проводить их будут волонтеры из числа студотрядовцев, которые пройдут специальное обучение.

Экспонаты можно передать в Гомельскую городскую организацию БРСМ (улица Советская, 58), по всем вопросам, касающимся экспозиции, также готовы ответить по телефону 8 (0232) 33 05 52.-0-