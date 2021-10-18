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18 октября 2021, 07:28

Электронная ярмарка вакансий для безработных женщин пройдет в Могилеве 19 октября

Фото из архива
Фото из архива

18 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пройдет электронная ярмарка вакансий для безработных женщин. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Марина Снытко.

Мероприятие состоится 19 октября с 10.00 до 12.00 на сайте e-vacancy.by. Интернет-площадка предоставит возможность активного диалога в режиме онлайн женщинам, которые ищут работу, с нанимателями Могилева.

"Электронная ярмарка вакансий во многом облегчит процесс поиска работы, ведь воспользоваться таким вариантом можно не выходя из дома, - отметила Марина Снытко. - Во время онлайн-общения каждая из сторон - как наниматель, так и соискатель - смогут задать друг другу интересующие вопросы, изучить составленное для поиска работы резюме".

В мероприятии примут участие организации областного центра, которые предложат более 200 вакансий. Доступ к предложениям работодателей сохранится и после окончания электронной ярмарки: они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.-0-

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