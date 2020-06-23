Электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными физическими возможностями пройдет 25 июня

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23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 25 июня проведет специализированную электронную ярмарку вакансий для граждан с ограниченными возможностями, сообщили БЕЛТА в комитете. Мероприятие состоится с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Вакансии представят семь столичных организаций: ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", УП "Минскводоканал", частное предприятие "Инва-Авто-Сервис", ТУП "Белпалм", УП "Светоприбор" ОО "БелТИЗ", УП "Центр социальных работ", ООО "БелВторОтходы". Всего соискателям будет предложено более 90 свободных рабочих мест. Участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени. По окончании мероприятия доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится. Все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!