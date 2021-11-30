Электронная ярмарка вакансий для молодежи Минска пройдет 2 декабря

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве от предприятий столицы ждет посетителей электронной ярмарки вакансий, в том числе молодежь, 2 декабря, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.

Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "Ремавтодор Октябрьского района Минска", ОАО "Керамин", ОАО "Криница", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Станкостроительный завод им. С.М.Кирова", управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия "Минскметрострой", УП "Зеленстрой Ленинского района Минска" и др. Обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-