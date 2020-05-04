Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 7 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске электронная ярмарка вакансий пройдет 7 мая, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Соискателям представят более 600 вакансий. Свои предложения озвучат 10 столичных организаций: ОАО "Керамин", ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Криница", ГП "Минсктранс", УП "Белсоюзпечать", УП "Минскводоканал", ЖЭУ №1 Партизанского района Минска, РУП "Белмедпрепараты" и другие.
Минчане смогут ознакомиться с режимом и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании ярмарки доступ к вакансиям для всех соискателей сохранится: все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости http://gsz.gov.by.
Мероприятие проходит при поддержке Министерства труда и социальной защиты.-0-