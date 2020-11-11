11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 18 ноября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

Ярмарка будет проходить с 10.00 до 12.00. "Соискатели смогут предоставить свое резюме для поиска работы, пообщаться с работодателями в режиме онлайн, задать интересующие вопросы и получить приглашение на собеседование", - отметили в управлении по труду, занятости и социальной защите.

Ярмарка вакансий будет проходить на электронной площадке e-vacancy.by.-0-