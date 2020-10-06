ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 6 октября 2020
Минск Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:11 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 октября Регионы
08:05 Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн Экономика
08:02 Фестиваль дворовых игр для молодежи пройдет в Гродно Регионы
08:00 В Могилевском районе спасатели помогли лосю выбраться из канавы в лесу Происшествия
07:58 Трамп вернулся в Белый дом после лечения от COVID-19 В мире
07:51 Число заразившихся COVID-19 в мире выросло за неделю более чем на 2 млн В мире
07:46 Подопечные Белорусского детского хосписа впервые посетят Национальный художественный музей Общество
07:42 В Кыргызстане в результате беспорядков пострадали 590 человек В мире
07:37 Трансграничный маршрут с мобильным приложением "Велофорт" разрабатывают в Бресте Общество
07:00 Народному артисту Беларуси Юрию Трояну исполняется 70 лет Культура
07:00 Лукашенко поздравил народного артиста Беларуси Юрия Трояна с юбилеем Президент
00:59 Землетрясение произошло в Португалии В мире
00:57 На востоке Афганистана прогремел взрыв, есть жертвы В мире
00:30 Умерла актриса и режиссер Майя Маркова В мире
05.10.20
05.10.20 23:50 Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня Общество
05.10.20 23:46 ГТК планирует перечислить в бюджет Br8,5 мдрд платежей по итогам года Экономика
05.10.20 23:36 Первый в мире бумажный тест на COVID-19 появился в Индии В мире
05.10.20 22:49 ООН: более 40 мирных жителей погибли за время конфликта в Нагорном Карабахе В мире
05.10.20 22:39 Состоялся телефонный разговор Пашиняна и Путина В мире
05.10.20 22:36 Пункт пропуска "Урбаны" планируется сдать в эксплуатацию в ноябре Общество
05.10.20 22:30 Число госпитализированных после беспорядков в Бишкеке возросло до 130 В мире
05.10.20 22:22 Россия, Франция и США призывают стороны карабахского конфликта прекратить огонь В мире
05.10.20 22:07 Хоккеисты "Ак Барса" выиграли у "Салавата Юлаева" в матче чемпионата КХЛ Спорт
05.10.20 21:05 Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ Общество
05.10.20 20:56 Шанс договориться, или Чем медиатор поможет при разводе Общество
05.10.20 20:46 Литва отзывает посла в Беларуси для консультаций В мире
05.10.20 20:08 В Бишкеке во время беспорядков пострадали 16 человек В мире
05.10.20 19:59 Европейский отборочный турнир по таэквондо к Играм в Токио состоится в Болгарии Спорт
05.10.20 19:47 ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси Регионы
05.10.20 19:42 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике перенесен из Баку в Мерсин Спорт
Все новости
Все новости
Регионы
06 октября 2020, 08:11

Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 октября

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
Электронная ярмарка вакансий для молодежи пройдет 8 октября с участием 10 предприятий Минска
Обновленное здание больницы открыли в Кричеве

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

В этот день с 10.00 до 12.00 у соискателей будет возможность пообщаться с нанимателями Могилева в режиме онлайн. "Во время ярмарки те, кто ищут работу, смогут найти подходящую вакансию, передать свои резюме и задать нанимателям интересующие вопросы и, если все устраивает, получить приглашение на реальное собеседование", - отметили в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

На предстоящей ярмарке будет предложено около 300 свободных рабочих мест от предприятий и организаций Могилева: ОАО "Ольса", ОАО "Могилевлифтмаш", ПУП "Тифлос", ОО "БелТИЗ", ПУП "Метиз" и других. Доступ к представленным вакансиям сохранится и после ярмарки, они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"Электронная ярмарка вакансий будет проводиться в Могилеве седьмой раз. Каждый раз в них принимают участие около 500 соискателей, около 100 из них обращаются за электронной консультацией", - отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Марина Снытко.

Ярмарка вакансий пройдет на электронной площадке e-vacancy.by.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безработица работодатель соцзащита трудоустройство
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Фестиваль дворовых игр для молодежи пройдет в Гродно
ФОТОФАКТ: Наталья Щеглова - обладательница Благодарности Президента Беларуси
ФОТОФАКТ: Осень в Витебске
Фото из архива Завышение цен и просроченный товар - КГК выявил нарушения в магазинах Верхнедвинского района
Как в воду глядели
Фото из архива В Могилеве на Чаусском шоссе сегодня ограничат движение
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Сенько Лукашенко обсудил с главой ГТК ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов
Нагорнокарабахский конфликт: боевые действия продолжаются
Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19
"Северный Берег": точка роста
Топ-новости
БелАЭС получила седьмую линию связи с энергосистемой
Кукуруза в Беларуси убрана с половины площадей
В Minsk World – скидка 10% в "Северной Америке" и место на паркинге в подарок при покупке "трешки" в "Пекине"!
Внесены коррективы в порядок аккредитации в Беларуси журналистов иностранных СМИ
Около 350 предложений по изменению Конституции внесли белорусы за три дня
ГТК предлагает бизнесу активнее использовать возможности отечественных транспортно-логистических центров
ФХБ и Parimatch учредили гранты для лучших пресс-служб белорусского хоккея
Рабочая группа завершила подготовку проекта бюджета Союзного государства на 2021 год
БЕЛАЗ планирует поставить крупному золотодобытчику РФ еще четыре самосвала
Как спортобъекты Минска после волны COVID-19 пытаются вернуть посетителей
По требованию Генпрокуратуры приняты меры по устранению нарушений в системе водоснабжения Минска
БКК впервые поставила калий в Китай по Северному морскому пути
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 10 районах Беларуси
"Белавиа" присоединилась к отраслевой хартии по предотвращению распространения COVID-19
Опыт, профессионализм, мудрость - в Гомельской области возродили работу совета старейшин
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.