6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.

В этот день с 10.00 до 12.00 у соискателей будет возможность пообщаться с нанимателями Могилева в режиме онлайн. "Во время ярмарки те, кто ищут работу, смогут найти подходящую вакансию, передать свои резюме и задать нанимателям интересующие вопросы и, если все устраивает, получить приглашение на реальное собеседование", - отметили в управлении по труду, занятости и социальной защиты Могилевского горисполкома.

На предстоящей ярмарке будет предложено около 300 свободных рабочих мест от предприятий и организаций Могилева: ОАО "Ольса", ОАО "Могилевлифтмаш", ПУП "Тифлос", ОО "БелТИЗ", ПУП "Метиз" и других. Доступ к представленным вакансиям сохранится и после ярмарки, они будут автоматически перенесены в базу данных на портале службы занятости.

"Электронная ярмарка вакансий будет проводиться в Могилеве седьмой раз. Каждый раз в них принимают участие около 500 соискателей, около 100 из них обращаются за электронной консультацией", - отметила начальник управления по труду, занятости и социальной защите Марина Снытко.

Ярмарка вакансий пройдет на электронной площадке e-vacancy.by.-0-