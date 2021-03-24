Электронная книга "Память", жилье и трудоустройство - Сергеенко провел прием граждан в Осиповичах

24 марта, Осиповичи /Корр. БЕЛТА/. Создание электронной книги "Память", улучшение жилищных условий и трудоустройство - такие темы поднимались на личном приеме граждан в Осиповичах главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Трое жителей Могилева обратились от имени 14 жильцов однокомнатных квартир, которые раньше были блоками в общежитии семейного типа: уже в течение 5 лет они не могут решить вопрос с приватизацией жилья. "Рядом стоят три идентичных здания, и два давно переведены в статус жилого дома, а наше так и осталось общежитием. Не можем решить эту проблему в течение 5 лет. Мы не требуем отдать нам жилье бесплатно, готовы сами доплатить, только позвольте выкупить квартиры", - рассказали могилевчане.

По словам представителей Могилевского горисполкома, третьему зданию не хватало площадей под жилые помещения, поскольку часть здания была спецкомендатурой. Один из вариантов решения вопроса - написать письмо главе государства, чтобы он дал согласие и разрешил людям выкупить занимаемые ими помещения, тем более что все необходимые документы у жильцов есть. Игорь Сергеенко поддержал такую идею.

Житель агрогородка Лапичи Осиповичского района рассказал на приеме об электронной книге "Память. Осиповичский район". Проект вдохновлен одноименной книгой. Сайт уже работает, однако мужчина уверен, что эту инициативу можно сделать более популярной у жителей района и всего региона. "Не секрет, в книге много ошибок, опечаток, дублирований, есть неточная информация, но мы продолжаем работать. Например, я внес туда данные о своих родственниках. Интерес у людей большой, мне поступает много обращений, приносят документы о своих близких, - рассказал инициатор проекта. - Поэтому родилось предложение о развитии проекта в масштабах региона, хотелось бы перенести свой опыт на область, поделиться им с другими. Думаю, проект заслуживает внимания. Переиздать книгу дорого, а на сайт можно вносить данные чуть ли не ежедневно. Аудио-, видео-, фото-, оцифрованные документы, много электронной информации - все это полезно не только жителям Осиповичского района, но и всей страны". Игорь Сергеенко идею поддержал, отметив, что оцифрованные материалы музеев пользуются большой популярностью.

Игорь Сергеенко

Среди обратившихся была и многодетная мать. Женщина живет в Осиповичах, сейчас находится в декретном отпуске и воспитывает троих детей. На прием она пришла с вопросом трудоустройства. "Организация, где я работала, расформирована. При ликвидации предприятия мне предложили другую должность, на которую я согласилась. Однако эту вакансию закрыли задним числом, и я осталась без работы. За помощью обращалась в разные инстанции, однако мне не смогли помочь", - отметила женщина. Глава Администрации Президента отметил, что вопрос трудоустройства он возьмет на контроль и для женщины обязательно подберут новое рабочее место.

"Практика выездных приемов будет использоваться и дальше. В первую очередь это позволяет увидеть, как и чем живет регион, какие вопросы волнуют жителей. В то же время это позволяет увидеть, как работает местная власть над решением отдельных проблемных моментов. А они решают многие проблемы, с которыми сталкиваются люди, - отметил Игорь Сергеенко. - С одной стороны, некоторые приходят на прием тогда, когда не получают реальной помощи на месте. С другой стороны, такой формат живого общения позволяет корректировать свою позицию по той или иной ситуации в стране, делать определенные выводы. Это необходимая связь власти с народом".-0-

Фото Олега Фойницкого