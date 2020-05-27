Электронную ярмарку вакансий для медучреждений организуют в Бресте

27 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронную ярмарку вакансий для учреждений здравоохранения организуют в Бресте 28 мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

В ярмарке поучаствуют 13 медицинских учреждений города, которые заявили примерно о 200 вакансиях по 61 позиции. Возможности для трудоустройства предлагаются врачам общей практики и узких специальностей, массажистам, стоматологам, медсестрам, фельдшерам-лаборантам. Есть места для неквалифицированных кадров, в том числе санитарок, уборщиков помещений, рабочих по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

Ознакомиться с вакансиями можно будет с 10.00 до 13.00 на сайте www.e-vacancy.by. В это время на вопросы соискателей в онлайн-режиме ответят специалисты кадровой службы организаций, проведут консультации, предложат пройти собеседование с помощью чата.

"Такая форма трудоустройства сейчас актуальна. Люди могут без личного контакта пройти собеседование, получить ответы на интересующие вопросы и при необходимости выслать резюме в онлайн-режиме", - отметила Инна Новожилова. Она добавила, что в областном центре это будет вторая по счету электронная ярмарка вакансий.

В Бресте насчитывается около 1,6 тыс. свободных рабочих мест, из них 55% - по рабочим специальностям. На рынке труда остаются востребованными кадры для сфер торговли, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса.

В службу занятости в январе-апреле обратились 1327 брестчан, из них 982 зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты помогли трудоустроиться 801 человеку, в том числе 590 безработным.-0-