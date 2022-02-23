Электронную ярмарку вакансий проведут для новой поликлиники Бреста

23 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 24 февраля проведут электронную ярмарку вакансий для городской поликлиники №5, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.

Поликлиника №5 располагается в Юго-Западном микрорайоне Бреста. Она открылась чуть больше месяца назад. "Заявлено 73 вакансии. Нужны как квалифицированные медицинские работники (врачи, акушеры, лаборанты), так и санитарки, уборщики помещений, медрегистраторы. Если соискателям интересно предложение о трудоустройстве в новую поликлинику, они могут поучаствовать в электронной ярмарке вакансий", - сказала Инна Новожилова.

Электронная ярмарка вакансий пройдет с 10.00 до 13.00. На вопросы соискателей в онлайн-режиме ответят представители кадровой службы. Можно направить свое резюме и получить приглашение на собеседование. Для участия нужно перейти на сайт e-vacancy.by. Также желающие могут обратиться в кадровую службу медучреждения.

В целом в здравоохранении города заявлено 393 вакансии, в том числе 103 не требуют медицинского образования. Среди нанимателей также востребованы водители (122), продавцы и контролеры-кассиры (96), повара (68), электромонтеры (55), каменщики (29).

Электронные ярмарки для соискателей в Бресте намерены проводить каждый месяц. "В марте тоже обязательно будет. Возможно, проведем повторную для какого-то предприятия. Планируем в следующем месяце организовать день предприятия для "Берестейского пекаря". Крупную межотраслевую ярмарку вакансий мы запланировали на июнь", - добавила собеседница.

На предприятиях и в организациях Бреста насчитывается 2410 свободных рабочих мест. С начала года за содействием в трудоустройстве обратились 432 человека, из них признан безработным 341 соискатель. Специалисты службы занятости помогли устроиться на новую работу 235 брестчанам, в том числе 186 безработным.-0-