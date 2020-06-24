24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Борисовского и Стародорожского районов пройдут 25 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Оба мероприятия состоятся на сайте http://www.e-vacancy.by/.

Ярмарка вакансий для жителей Борисовского района начнется в 11.00 и продлится до 13.00. Будут представлены свободные рабочие места в ОАО "Борисовдрев" и ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий".

Соискатели из Стародорожского района с 10.00 до 13.00 смогут узнать о вакансиях на КУП "Стародорожское ЖКХ" и ГУП "Стародорожское ПМС".

Во время ярмарок жители районов получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятий все актуальные предложения сохранятся на сайте Государственной службы занятости.-0-