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24 июня 2020, 07:11

Электронные ярмарки вакансий для жителей Борисовского и Стародорожского районов пройдут 25 июня

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Содействие занятости населения"
Электронная ярмарка вакансий для жителей Молодечненского района состоится 24 июня
Электронная ярмарка вакансий для людей с ограниченными физическими возможностями пройдет 25 июня

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий для жителей Борисовского и Стародорожского районов пройдут 25 июня, сообщает БЕЛТА со ссылкой на организаторов.

Оба мероприятия состоятся на сайте http://www.e-vacancy.by/.

Ярмарка вакансий для жителей Борисовского района начнется в 11.00 и продлится до 13.00. Будут представлены свободные рабочие места в ОАО "Борисовдрев" и ОАО "Борисовский завод пластмассовых изделий".

Соискатели из Стародорожского района с 10.00 до 13.00 смогут узнать о вакансиях на КУП "Стародорожское ЖКХ" и ГУП "Стародорожское ПМС".

Во время ярмарок жители районов получат возможность задать нанимателям интересующие вопросы, получить консультацию, приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятий все актуальные предложения сохранятся на сайте Государственной службы занятости.-0-

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