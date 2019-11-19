Электронные ярмарки вакансий проведут 21-26 ноября в Брестской области

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В трех городах Брестской области 21-26 ноября проведут электронные ярмарки вакансий, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите облисполкома.

Для юго-западного региона такой вариант проведения ярмарок вакансий будет новым. Первым его опробует 21 ноября Брест. Ознакомиться с предложениями о рабочих местах на СП "Санта Бремор" ООО желающие смогут с 10.00 до 16.00 на сайте www.e-vacancy.by. В это время специалисты кадровой службы предприятия в онлайн-режиме ответят на вопросы граждан, проведут для них консультацию, предложат пройти собеседование с помощью чата.

В Барановичском районе электронная ярмарка вакансий пройдет 25 и 26 ноября (с 10.00 до 11.00). В ней примут участие ОАО "Крошин" и птицефабрика "Дружба". Кобрин опробует такую форму содействия в трудоустройстве 26 ноября (с 10.00 до 12.00). Найти работников через интернет изъявили желание пять предприятий: "Салео-Кобрин", "Брестские традиции", Кобринский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, местный филиал ОАО "Моготекс" и частная компания "ПоясОрион".

"Электронная ярмарка вакансий позволяет соискателям, не выходя из дома, пообщаться с потенциальным нанимателем, представить свое резюме и уточнить интересующие вопросы. У них есть возможность заранее (до дня проведения мероприятия) узнать информацию о предприятии и подготовиться к собеседованию", - отметили в комитете по труду. После проведения электронной ярмарки все актуальные вакансии будут доступны на портале службы занятости www.gsz.gov.by.

По данным на 1 ноября, на предприятиях Брестской области насчитывается 11,5 тыс. вакансий. По сравнению с аналогичным периодом 2018-го их количество выросло более чем на четверть. В январе-октябре за содействием в трудоустройстве обратились 24,4 тыс. жителей региона, из них почти 12 тыс. зарегистрированы в качестве безработных. Специалисты службы занятости помогли получить новую работу 17,4 тыс. соискателей, в том числе 8,5 тыс. безработных.-0-