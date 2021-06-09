9 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Электронные ярмарки вакансий в июне проведут в 11 городах и районах Брестской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.

Ярмарки в регионе намечены на вторую половину месяца. Так, познакомиться с предложениями предприятий и организаций Пинского района можно будет 14 июня. Узнать информацию о трудоустройстве в Барановичах, Пинске и Ивановском районе - 17-го. Например, в ярмарке вакансий поучаствуют Пинский автобусный парк, "Полесье", "Пинскдрев" и Центр механизации путевых работ Белорусской железной дороги. Узнать подробности о рабочих местах и условиях труда можно будет с 11.00 до 12.00.

На 22 июня анонсирована ярмарка вакансий в Кобрине. На сайте e-vacancy.by заявлено, что к ней присоединится центральная районная больница. Задать интересующие вопросы работодателю соискатели смогут с 10.00 до 11.00. Также ярмарки запланированы на 24 июня в Лунинецком и Ляховичском районах, 25-го - в Дрогичинском и Жабинковском. Предприятия Бреста подключатся к этому онлайн-сервису 29 июня, Столинского района - 30-го.

Во время ярмарок вакансий у желающих будет возможность в режиме реального времени задать вопросы нанимателю, получить консультацию, оставить резюме, получить приглашение на собеседование.

В Брестской области насчитывается около 9,9 тыс. вакансий. По данным на 1 июня, на учете в службе занятости состоят более 1,5 тыс. человек.-0-