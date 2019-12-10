Электронные кормушки для котов и IT-разработки - в Могилеве выбирали "100 идей для Беларуси"

10 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Электронные кормушки для животных, обучающие настольные игры и разнообразные мобильные приложения - все это было представлено сегодня на городском этапе конкурса "100 идей для Беларуси" в Могилеве. В областной тур прошли 10 проектов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского горисполкома Ирина Столярова.

"Члены жюри приняли решение пропустить в областной тур 10 проектов. Интересными были не только идеи, но их презентации. Участники получили рекомендации, что и как лучше доработать перед областным туром", - отметила Ирина Столярова.

Студенты Белорусско-Российского университета презентовали проект по созданию игр для детей. "Эти игры направлены на обучение детей основам безопасности: что делать, если увидел оголенный провод, или как вести себя, если произошло короткое замыкание. Они уже начали реализацию своей идеи: во многих школах нашего города детей обучают при помощи этих игр, - подчеркнула она. - Было представлено много разработок в сфере IT-технологий. Студенты БРУ подготовили проект по мехатронике и робототехнике. Ребята предложили организовать обучающие курсы с использованием методики STEM на базе кафедры машиностроения БРУ. Кроме этого, членам жюри показали интерактивный проект "Персональный компьютер". Он позволяет самостоятельно научить собирать системный блок. Еще была презентована мобильная викторина "Моя Беларусь". Приложение не только может проверить знания пользователя о Беларуси, но и расскажет про города и достопримечательности страны".

Еще одна яркая идея принадлежит студентам Могилевского государственного университета имени А.Кулешова. Ребята предлагают создать в Могилеве кафе здорового питания, где будет большой выбор блюд и напитков для вегетарианцев и веганов. Студенты не просто предложили идею, они основательно изучили рынок, разработали дизайн и единый стиль будущего заведения.

"Учащийся политехнического колледжа разработал аппарат для кормления животных, который можно программировать с мобильного телефона. Однако эта кормушка рассчитана только на день. Жюри предложило немного увеличить объем подаваемого корма, чтобы его хватало, например, на два или три дня", - поделилась Ирина Столярова.

Среди участников конкурса были и школьники. "Учащийся средней школы №18 презентовал программу, которая сможет облегчить жизнь всем учителям. При помощи мобильного приложения педагог сможет проверять контрольные работы в виде тестов, сканируя ответы телефоном. Приложение разработано так, что оно не только проверит их правильность, но и сразу выставит оценку", - рассказала она.

По словам Ирины Столяровой, презентации получились разнообразными и яркими. "Не было повторяющихся идей. Ребята изучили рынки, интересовались потребностями жителей города. Это говорит о том, что наша молодежь умеет основательно и интересно подходить не только к созданию проектов, но и их реализации", - подвела итог заместитель начальника отдела горисполкома.

Организаторами городского этапа конкурса "100 идей для Беларуси" в Могилеве выступили Могилевский горисполком и городская организация ОО "БРСМ".-0-