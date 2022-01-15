Электроснабжение восстановили еще в 186 населенных пунктах Могилевской области

15 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области специалисты продолжают ликвидировать последствия вчерашней непогоды. Электроснабжение восстановили еще в 186 населенных пунктах региона. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в РУП "Могилевэнерго".

На утро 15 января на устранении повреждений электросетей работают 132 бригады, задействованы 174 единицы техники. Всего в работах участвуют 450 человек.

"Восстановлением электроснабжения в регионе занимались на протяжении ночи и продолжают сейчас", - рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер РУП "Могилевэнерго" Александр Шишов.

Как отметили в Могилевском областном управлении МЧС, из-за ухудшения погодных условий и усиления ветра до 30 м/с повреждены кровли жилых домов, сельскохозяйственных и других объектов в 120 населенных пунктах 15 районов Могилевской области. Подразделения МЧС 37 раз привлекались для оказания помощи в уборке упавших деревьев и 1 раз на откачку воды.

Кроме этого, произошла остановка ОАО "Могилевхимволокно". Предполагаемая причина - просадка напряжения из-за неблагоприятных погодных условий. Работа предприятия была оперативно восстановлена.

В Могилевском районе из-за падения деревьев на железнодорожные пути задержка движения 1 пассажирского и 1 грузового поездов составила 35 минут.

В результате падения рекламных щитов в Могилеве травмированы два человека, оба госпитализированы.

Подразделения МЧС по всей области оказывают помощь в уборке упавших деревьев, снятии деформированных и сорванных конструкций. Совместно с работниками электросетей, коммунальных служб и собственниками объектов проводятся восстановительные работы.-0-