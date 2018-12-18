"Елка желаний" детей Ивенецкого дома-интерната появилась в Республиканском доме молодежи

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Елка желаний", установленная в холле Республиканского дома молодежи в Минске, исполнит сокровенные желания воспитанников Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития, сообщил корреспонденту БЕЛТА координатор волонтерского движения Белорусского республиканского союза молодежи "Доброе сердце" Роман Мамченко.

"Украшением зеленой красавицы стали красные рукавички - символ республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество". Именно на рукавичках свои самые сокровенные пожелания оставили воспитанники Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития", - сказал Роман Мамченко.

Добрым волшебником в канун Нового года для ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата в результате детского церебрального паралича может стать любой неравнодушный житель или гость столицы. "Двери Республиканского дома молодежи открыты для всех, и каждый сможет передать новогодний подарок для ребят. Для этого просто нужно иметь доброе сердце и огромное желание подарить частичку своего тепла ребятам, которые так нуждаются в нашей помощи. 26 декабря волонтеры БРСМ "Доброе сердце" вместе с тимуровцами БРПО, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также юными артистами творческой мастерской "Даная" и финалистами фестиваля творчества "Простой мотив" навестят воспитанников дома-интерната, вручат мальчикам и девочкам новогодние подарки. Для них подготовлена конкурсно-развлекательная программа, а также мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, гирлянд и аппликаций", - отметил координатор волонтерского движения.

Центральным мероприятием акции станет "Рождественская елка - наши дети", которая традиционно проходит в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе. На этот раз 25-я программа соберет детей разного возраста из чернобыльских районов, которые в свое время были участниками творческих программ БРСМ.

Республиканская благотворительная акция БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество" стартовала 5 декабря и пополняет копилку добрых дел общереспубликанского проекта "Наши дети".

Волонтеры движения БРСМ "Доброе сердце" и тимуровцы БРПО во всех регионах страны проводят конкурсы, праздничные программы, организуют адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Кроме того, проводится сбор спортивного инвентаря, канцелярских товаров, предметов для художественного творчества, настольных игр, игрушек, книг для последующей передачи в детские социальные учреждения.-0-