"Елки добра" появятся во всех районах Гомельской области

12 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" в Гомельской области начнется 13 декабря с форума, на котором тимуровцы и волонтеры движения "Доброе сердце" установят "Елку добра" - свои сокровенные пожелания смогут оставить на ней дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Такие елки появятся во всех районах области, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации ОО "БРПО" Артем Карпенко.

Миссию добрых волшебников, которые постараются претворить в реальность заветные мечты маленьких жителей региона, исполнят активисты БРПО и БРСМ, а также все желающие.

На форуме представители пионерской организации и организации союза молодежи также презентуют интересные совместные инициативы, а во время обучающего тренинга узнают особенности детской психологии.

Все участники форума получат красную рукавичку - символ акции "Чудеса на Рождество", который отражает стремление детей и молодежи отдать частичку тепла и окружить заботой, вниманием тех, кто в этом нуждается, особенно в новогодние и рождественские дни.

По словам Артема Карпенко, во время акции в регионе пройдет более 100 благотворительных мероприятий. По всей области будут организованы специальные пункты сбора подарков - в крупных торговых центрах, в общественных местах, в первичках БРПО и БРСМ. В третьей декаде декабря волонтеры отправятся с подарками в детские учреждения, больницы, реабилитационные центры и т.д. Вместе с работниками культуры и партнерами акции молодежь подготовит игровые и развлекательные программы.

"Чудеса на Рождество" - самая добрая, душевная акция. Она позволяет каждому желающему почувствовать себя волшебником, а маленьким ребятам - поверить в настоящую сказку", - считает Артем Карпенко. Он также отметил, что добровольцы БРСМ и БРПО начали сбор средств, в канун Нового года их передадут Улуковской вспомогательной школе-интернату.

Акция "Чудеса на Рождество" - ежегодное совместное мероприятие Белорусского республиканского союза молодежи и Белорусской республиканской пионерской организации, которое является частью благотворительного проекта "Наши дети". Волонтерские отряды готовят приятные сюрпризы для воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей-инвалидов, ребят, находящихся в больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних, то есть для тех, кто нуждается в поддержке, внимании и заботе. Среди основных целей благотворительной акции - воспитание у подрастающего поколения чувства милосердия, доброты и сострадания.-0-