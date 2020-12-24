Елки после новогодних праздников заберут из дворов Минска на переработку

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всему Минску после новогодних праздников будет проведен сбор елок для их последующей переработки, сообщили корреспонденту БЕЛТА столичные перевозчики отходов.

Директор УП "Спецкоммунавтотранс" Анатолий Жаврид рассказал, что уже с 9 января по субботам и воскресеньям спецтехника будет забирать ели и прочие новогодние хвойные деревья от контейнерных площадок и специально отведенных мест (которые определяют районные администрации) в столичных дворах. Но основные дни сбора назначены на 16-17 и 23-24 января.

"Мы направили письма директорам районных предприятий ЖКХ, чтобы они определили места складирования, - добавил он. - И просим жителей, чтобы деревья обязательно выносили без мишуры и прочих новогодних украшений. Из обслуживаемых шести районов отвозим ели на мусоросортировочный завод по ул. Павловского, потом решаем: передать их на переработку в "Ремондис" или на нашу котельную".

В СООО "Ремондис Минск" уточнили, что направят свои машины для сбора в два последних воскресенья января, и просят относить туда хвою не раньше, чем за день до вывоза - 16 или 23 января.

"Впервые акция прошла в прошлом году. Наша компания только с территории своих районов обслуживания - Московского, Октябрьского, Фрунзенского - вывезла на переработку более 5 тыс. деревьев", - рассказал начальник отдела продаж и маркетинга предприятия Александр Логутенок.

"Раньше елки вывозились на полигон и захоранивались. Из отходов выделялся парниковый газ метан. Чтобы этого не происходило, мы и собираем ели, отвозим на наш участок по переработке и компостированию растительных отходов. Затем из переработанных деревьев производим щепу, а оставшуюся часть можно использовать в качестве компоста в хозяйственной деятельности", - отметил он.-0-