"Елку желаний" для воспитанников коррекционного центра устроят в Гродно

6 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежные активисты исполнят новогодние желания воспитанников Гродненского коррекционного центра для детей с психофизическими особенностями, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Мероприятие "Елка желаний" станет кульминацией областного этапа республиканской акции "Чудеса на Рождество". Активисты БРСМ 20 декабря придут с подарками к воспитанникам центра: они уже написали свои письма Деду Морозу.

"Стать добрым волшебником, подарить частичку праздника детям может каждый. Чтобы узнать, какие желания можно исполнить, стоит обратиться к нам", - отметили в обкоме БРСМ.

К акции присоединятся все районы области. Молодежь Островца, Лиды, Скиделя и Свислочи организует утренники, на которых будут поздравлять детей из домов семейного типа и воспитанников социально-педагогических центров. Волонтеры первичных организаций Ошмянского, Вороновского и Мостовского районов посетят приемные семьи. Праздничные новогодние утренники пройдут в Радунском социально-педагогическом центре и социально-педагогическом центре Мостовского района.

Волонтерские отряды Щучина организуют акцию "Помощь другу" по сбору подарков. 29 декабря их передадут юным пациентам Щучинской районной больницы. Присоединятся к акции и первичные организации гродненских вузов. Они с подарками и поздравлениями придут к воспитанникам "Дома малютки" в Гродно и Гродненского районного социально - педагогического центра в агрогородке Лойки.

"Символом молодежной акции традиционно являются красные рукавички, отражающие стремление волонтеров окружить заботой и вниманием тех, кто нуждается в помощи", - рассказали в обкоме БРСМ. В Гродненской области акция будет носить еще одну особенность. В преддверии праздников молодежь посетит ветеранов, пожилых людей, одиноко проживающих пенсионеров. Волонтеры придут не с пустыми руками, вручат подарки, помогут в хозяйственных и бытовых делах.

Организаторами республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество" выступают ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" и ОО "Белорусская республиканская пионерская организация".-0-