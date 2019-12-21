Елочные базары в Гомельской области начнут работу 23 декабря

Вальщик леса Сергей Бучковский
21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары в Гомельской области начнут работу с 23 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.
Лесничий Петриковского лесничества Вадим Кудравец
Приобрести деревце к новогодним праздникам жители региона смогут в организациях Гомельского ПЛХО. Елочные базары развернутся в каждом лесхозе и в лесничествах региона.
Лесоводы лесопитомника Валентина Овсянникова и Наталья Антонова готовят к реализации ёлки и пихты в кадках
Помощник лесничего Петриковского лесхоза Екатерина Козлова готовит для реализации на новогоднем ёлочном базаре голубые ели
В этом году лесхозы области планируют реализовать более 14 тыс. новогодних деревьев. В ассортименте традиционно будут ели, сосны, а также нашедшие своего потребителя ели в кадках. Праздничным украшением станут и елочные букеты.-0-
Работница Петриковского лесхоза Юлия Степук готовит пихты в кадках для ёлочных базаров
Фото Сергея Холодилина