20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Елочные базары в Гродненской области начнут работу с 18 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении торговли и услуг Гродненского облисполкома.

Первые елочные базары в регионе откроются уже 18 декабря. В зависимости от районов области и их особенностей время начала работы базаров может немного отличаться. Стали известны и предварительные цены на новогодние ели. Стоить они будут от Br10 до Br16. Графики работы базаров и места их расположения опубликуют на сайте облисполкома, порталах в регионах.

"Начинается сезон праздничной торговли и в магазинах региона. Украшаются торговые залы, витрины, фасады, организуются тематические фотозоны. В торговых залах оборудуются зоны с новогодним ассортиментом: подарками, шампанским, игрушками и сувенирами", - отметили в управлении торговли и услуг облисполкома.

Прорабатывается и вопрос проведения традиционных новогодних и рождественских ярмарок, хотя многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки. В Гродно, например, в этом году местом проведения ярмарки станет Советская площадь. Планируется, что здесь разместятся зоны фудтраков, а также зона тематических рождественских домиков.-0-