Елочные базары в Минске начнут работать 22 декабря

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске елочные базары откроются 22 декабря. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

"Как и в прошлом году, первые елочные базары начнут работать в Минске 22 декабря. Реализовывать новогодние деревья будут до 31 декабря включительно. Места для их продажи определены на аукционах. В столице будет функционировать 79 елочных базаров", - рассказала Елена Нагорная.

На площадках традиционно предложат ели, сосны, растения в кадках. В некоторых местах также планируют реализовывать букеты и композиции из хвойных веток. Время работы и стоимость живых елей устанавливают продавцы.

Минский лесхоз деревья будет продавать на ул.Багратиона, 70. Ярмарка здесь стартует 20 декабря. Средняя стоимость срубленного праздничного дерева высотой до 1 м составит Br19,20, от 1 м до 2 м - Br26,40, от 2 м до 3 м - Br33,60. Товар в кадках стоит дороже: дерево до 1 м - Br33,60, от 1 м до 1,5 м - Br48, в от 1,6 до 2 м - Br56,40.-0-

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