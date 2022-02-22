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22 февраля 2022, 21:55

Емельянчик: научить патриотизму нельзя, к нему приходят через конкретные практические дела

Фото из архива
Фото из архива

22 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Научить патриотизму нельзя, к нему приходят через конкретные практические дела. На этом акцентировала внимание консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик на республиканской конференции в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лариса Емельянчик обратила внимание на значимость и особенности патриотического воспитания в учреждениях образования. В этом плане немаловажное значение, по ее мнению, имеют также военно-патриотические лагеря. Она рассказала о планируемых новшествах в их организации. "Прошлым летом мы реализовывали эту задачу через профильные смены, отряды. В этом году мы должны по-новому взглянуть на их организацию. Нормативно нам будет позволено открывать такие лагеря на базе воинских частей. И это очень важно. Отсюда возникает задача - уже сейчас необходимо налаживать взаимодействие с воинскими частями и соединениями на территории каждого региона. Тем более Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Госпогранкомитет активно идут на сотрудничество. Ведь научить патриотизму нельзя. Настоящими патриотами становятся те, кто участвует в конкретных практических делах: благоустройство захоронений, поисковая и исследовательская работа", - подчеркнула она.

Республиканская конференция "Поисковая и исследовательская деятельность как эффективное средство патриотического воспитания обучающихся" объединила представителей Министерства образования, Министерства обороны и подведомственных им учреждений, государственных учреждений и общественных объединений, учреждений дополнительного образования Беларуси и России, педагогов со всех регионов страны в Гомельской области 22-23 февраля.

В течение двух дней на конференции обсуждаются актуальные формы организации поисковой работы, разнообразные методы вовлечения обучающихся в исследовательскую деятельность. Будет презентован эффективный педагогический опыт. Также в программе - демонстрация лучших практик учреждений образования Гомельской области в патриотическом воспитании детей и учащейся молодежи.

По словам заместителя начальника главного управления образования Гомельского облисполкома Жанны Жданович, на полях форума и в дальнейшей практике предстоит, в хорошем понимании слова - рекламировать лучший педагогический опыт, делиться и применять его повсеместно. "Ведь если научить патриотизму нельзя, но можно помочь его почувствовать и проникнуться. А для этого нужно найти свою нишу и в маленькой сельской школе, и в большой городской", - подчеркнула она.

Тысячи мальчишек и девчонок по всей стране вовлечены и увлечены поисковой и исследовательской работой. Им открывают доступ к официальным источникам, оцифрованным документам и др. Результатом совместной с кураторами работы становятся научные исследования, создание информационных ресурсов, книг памяти, интерактивных площадок, восстановление имен безвестных бойцов, пополнение музейных экспозиций и др.

Руководитель кадетской поисковой ассоциации Беларуси, руководитель поискового клуба "Алые погоны" Гомельского кадетского училища Павел Денисенко самым главным достижением назвал право работать вместе с отдельным 52-м специализированным поисковым батальоном. "Мы единственные в стране, кто имеет такое право. Очень важно, что удалось поднять и перезахоронить останки 613 человек, более 800 имен установлены по документам. Мы даем возможность школьникам прикоснуться к истории, подключаясь к поисковым работам - и это самое главное. Многие ребята продолжают эту деятельность и после поступления в вузы, некоторые открывают для себя ранее неизвестные факты о своих родственниках фронтовиках", - рассказал Павел Денисенко. В прошлом году клуб признан лучшим в республике по организации поисковой работы среди учащихся.

Форум проходит в очном формате. К обсуждениям онлайн подключаются участники из студий в разных уголках республики. Также организована прямая трансляция конференции на интерактивной платформе патриотического воспитания "Патриот.by".

Организаторами форума выступают Министерство образования Беларуси, Республиканский центр экологии и краеведения, главное управление образования Гомельского облисполкома, Гомельский областной центр туризма и экологии детей и молодежи.-0-

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