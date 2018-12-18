Энергетики Борисова украсили радиомачту как новогоднюю ель

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная новогодняя ель появилась в Борисове - вместо хвойного дерева местные энергетики украсили иллюминацией радиомачту. О креативном дизайне "Минскэнерго" рассказало на своих официальных страницах в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.
Для работников филиала "Борисовские электрические сети" РУП "Минскэнерго" уже стало традицией в преддверии своего профессионального праздника и Нового года удивлять земляков и дарить окружающим праздничное настроение. Поэтому каждый год в филиале появляется не совсем обычная елка.
В этот раз радиомачта высотой 45 м уже засияла разноцветными огнями.-0-
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