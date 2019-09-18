Энергетики со всей Беларуси состязаются в профмастерстве в Витебске

18 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сегодня стартовали республиканские соревнования профессионального мастерства работников сбытовых подразделений областных предприятий Минэнерго, сообщили корреспонденту БЕЛТА на РУП "Витебскэнерго".

На протяжении трех дней шесть команд со всех областей республики будут проходить испытания на восьми различных этапах, демонстрируя теоретические знания и практические умения. К специфическим профессиональным этапам можно отнести считывание данных меню статических счетчиков электрической энергии, проверку системы учета электроэнергии, выявление хищения электрической энергии и составление актов о самовольном, безучетном потреблении электроэнергии. Необычным испытанием для команд станет этап оценки уровня психологических профессионально важных качеств, таких как социальный интеллект, техническое мышление. Профессионализм участников, правильность и оперативность выполнения заданий на всех этапах оценят судьи, которые и определят лучшую команду.

Подведение итогов состязания и награждение победителей состоится в пятницу, 20 сентября.

Соревнования профмастерства сбытовых подразделений на республиканском уровне проводятся в энергосистеме второй раз. Впервые они состоялись в прошлом году в Гродненской области.-0-