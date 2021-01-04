Энергетики восстанавливают электричество в 82 населенных пунктах Витебской области

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики продолжают работать в усиленном режиме в некоторых районах Витебской области, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

"По состоянию на 12.00 4 января продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 82 населенных пунктах области. В основном это утренние отключения сегодняшнего дня. В ликвидации последствий стихии задействованы 34 бригады в составе 97 человек, 33 единицы техники. Ведутся оперативные переключения, потребителей запитывают по резервным схемам электроснабжения, для восстановления энергоснабжения населения используются дизель-генераторные установки. Сложная метеообстановка сохраняется в Верхнедвинском, Россонском и Полоцком районах, где продолжает идти мокрый снег с порывами ветра", - отметили в "Витебскэнерго".

С 29 декабря 2020 года персонал РУП "Витебскэнерго" работает в режиме повышенной готовности. Круглые сутки трудятся бригады, устраняя аварийные отключения после ледяного дождя и сильного ветра. Наиболее пострадали из-за стихии Витебский, Оршанский, Городокский и Лиозненский районы. К вечеру 31 декабря было восстановлено электроснабжение более 600 населенных пунктов. Оставшиеся отключения ликвидированы 1 января.

Однако 2 и 3 января в отдельных районах области вновь была непогода, прошел сильный мокрый снег с метелью. Под тяжестью налипшего снега падали и наклонялись деревья, не выдерживали нагрузки провода и опоры ЛЭП. Для ускорения аварийно-восстановительных работ на помощь энергетикам северного региона прибыли коллеги из Минской и Гродненской областей.-0-