31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 182 населенных пунктах Витебской и Могилевской областей, сообщили БЕЛТА в ГПО "Белэнерго".

"По состоянию на 7.00 31 декабря, энергетики Витебской и Могилевской областей проводят работы по восстановлению электроснабжения в 182 населенных пунктах (большая часть из которых с населением менее 50 жителей). Работают 77 бригад", - сообщили в "Белэнерго".

Работы были организованы в темное время суток с соблюдением требований охраны труда.

С 6.00 30 декабря по 6.00 31 декабря восстановлено электроснабжение 573 населенных пунктов.-0-