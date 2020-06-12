Энергетики восстановили электроснабжение 169 населенных пунктов Витебской области

12 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей, которые пострадали из-за разгула стихии, сообщили БЕЛТА в РУП "Витебскэнерго".

За последние сутки по территории Витебской области прошли грозы, местами были сильные ливни и ветер. Сотрудники "Витебскэнерго" восстановили электроснабжение 169 населенных пунктов области.

"По состоянию на 8.00 12 июня продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в 38 населенных пунктах, расположенных преимущественно в Браславском районе", - отметили на предприятии.

Для ускорения аварийно-восстановительных работ привлечен дополнительный персонал и техника.-0-