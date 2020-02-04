Энергичные люди

Филиал "Лидские электрические сети" - предприятие, входящее в состав РУП "Гродноэнерго". Работа местных энергетиков направлена на обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией потребителей четырех районов - Лидского, Вороновского, Новогрудского и Кореличского. Общая площадь обслуживаемой территории - более 5,7 тыс. квадратных километров.

Да будет свет!

Лидские электрические сети РУП "Гродноэнерго" имеют многолетнюю историю. Созданное в 1957 году, сегодня это современное предприятие с высококвалифицированным персоналом, оснащенное необходимой специальной техникой, что способствует надежной, безаварийной и экономичной эксплуатации сложнейшего электротехнического оборудования и устройств, позволяет качественно обеспечивать народное хозяйство и население электроэнергией.

Из года в год количество объектов потребления электроэнергии растет. И, соответственно, коллективу Лидских ЭС работы прибавляется. Это и ремонт эксплуатируемого оборудования, его последующая модернизация, совершенствование и увеличение сетевого парка.

- Главное для нас - обеспечить в соответствии с заключенными договорами надежное электроснабжение потребителей, - говорит директор филиала Виктор Жук. - С этой задачей коллектив справляется успешно. Последние годы филиал "Лидские электрические сети" вошла в тройку лучших предприятий страны. Так же уверенно коллектив начал и 2020 год.

В состав предприятия включены пять районов электрических сетей: Лидский высоковольтный, Лидский, Вороновский, Кореличский и Новогрудский. В структуре электропотребления доля промышленности составляет 48,1%, населения - 28,6%, агропромышленного комплекса - 8,7%, прочие потребители - 14,6%. Всего в эксплуатации организации 39 подстанций 35–330 кВ общей установленной мощностью 720 МВА. Количество абонентов, в том числе бытовых и юридических, достигло 132 тыс.

В 2011 году около деревни Грабники Новогрудского района была построена первая в Гродненской области ветроэнергетическая установка мощностью 1,5 МВт, которая к тому же стала первой в Беларуси ВЭУ большой мощности. К ее работе причастны и лидские энергетики, ведь эта установка - часть структуры филиала "Лидские электрические сети".

- В эксплуатацию ветроэлектрическая станция, в составе которой ПС 110/35/10 кВ "Ветропарк" и шесть ветряков мощностью 1,5 МВт каждый, была введена в 2016 году. Полная мощность станции 9 МВт. Процент энергии, вырабатываемой станцией для потребителей, не очень высокий. Если в год мы поставляем потребителям порядка 550 млн киловатт-часов, то станция вырабатывает всего 20–24 млн киловатт-часов. Это примерно 5% чистой энергии для наших потребителей, - отмечает Виктор Станиславович. - Процент хоть и небольшой, но направление это будем развивать дальше. В планах - расширить мощность станции.

Все задачи по плечу

Основная тенденция в деятельности ЛЭС - выполнение работ по замене старого, выработавшего свой ресурс оборудования на новое. Современное, умное оборудование, которым зачастую управляет автоматика, требует к себе повышенного внимания. С этой целью на предприятии создана бригада по автоматизации распределительных сетей.

Одним из главных звеньев в работе электросетей является оперативно-диспетчерская служба. Именно сюда ежедневно, а если быть точнее, ежеминутно поступают сигналы со всех районных электрических сетей. Информация даже о малейшем сбое на самой отдаленной подстанции в ту же секунду отображается на мониторе компьютера и специальной карте. Сегодняшние технологии позволяют осуществлять видеонаблюдение за объектами, контролировать передвижение спецтехники в режиме реального времени, записывать телефонные разговоры.

Модернизация и техническое перевооружение ведутся на предприятии, в том числе и на перспективу. Например, на основной ПС 330 кВ "Лида" идет реконструкция, после которой объект сможет стать частью пути электроэнергии от БелАЭС.

- Сегодня мы реализуем новый проект на подстанции 330 кВ "Лида". Это регулирование уровня напряжения, то есть реактивной мощности. К вводу в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции работа будет завершина, - вводит в курс дел Виктор Жук. - Получать энергию от БелАЭС мы можем через подстанцию 330 кВ "Сморгонь", но прямых линий от АЭС нет.

Профессиональный подход

Выполнять доведенные показатели коллективу Лидских электросетей помогает современная техника. За последнее время машинно-тракторный парк значительно обновился. На балансе предприятия более 170 единиц, включая спецтехнику, используемую при нештатных ситуациях. Надежный транспорт позволяет специалистам предприятия своевременно решать задачи любой сложности. Но какой бы современной и надежной ни была техника, работа в энергетике связана с риском. И это требует от каждого сотрудника глубоких знаний, умений и высокой культуры производства.

- Наш коллектив состоит из 836 человек. Особое внимание уделяем подготовке, ведь эффективная работа в нашей отрасли невозможна без профессиональных кадров как специалистов, так и рабочих. О результатах проводимой работы говорят многочисленные победы наших команд на областных соревнованиях профессионального мастерства, - с гордостью отмечает директор. - Профессия энергетика требует полной самоотдачи, крепких знаний и навыков. И этого нашему коллективу не занимать. У многих работников предприятия за плечами большой стаж. Нам действительно есть, кем гордиться, с кого брать пример и на кого равняться.

За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал предприятия составил свыше 100 млн рублей. Ежегодно реконструируется от 70 до 100 километров электросетей, модернизируется оборудование подстанций, развивается инфраструктура.

Марина МАНУЙЛИК, газета "7 Дней"

Фото Сергея ШЕЛЕГА

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