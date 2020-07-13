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13 июля 2020, 17:58

ЕС и ВОЗ доставили средства для борьбы с COVID-19 в медучреждения Минской области

Фото представительства ЕС в Беларуси
Фото представительства ЕС в Беларуси
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13 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Европейский союз и Всемирная организация здравоохранения доставили материалы, важные для борьбы с COVID-19, в медицинские учреждения Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве ЕС в Беларуси.

"Средства индивидуальной защиты, закупленные Всемирной организацией здравоохранения на средства Европейского союза, доставлены в Минскую область. Учреждениям здравоохранения области передано 455,5 тыс. единиц средств индивидуальной защиты, включая 300 тыс. медицинских масок, 133 тыс. респираторов, 6 тыс. защитных очков, 6 тыс. защитных лицевых щитов и 10,5 тыс. медицинских халатов, - говорится в сообщении. - Все поставленные предметы медицинского назначения были проверены на соответствие международным стандартам качества и безопасности, они предназначены для медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с COVID-19".

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель и представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев приняли участие в церемонии передачи части груза Минскому областному противотуберкулезному диспансеру, стационар в котором был перепрофилирован для лечения пациентов с COVID-19. Поставленные средства индивидуальной защиты - часть общей поставки в количестве 3,6 млн единиц, которые прибыли в Беларусь в конце июня и были распределены по всем регионам.

Дирк Шубель отметил: "Сегодня мы вместе делаем еще один шаг в борьбе с эпидемией COVID-19. Важно объединять усилия в этом направлении. Европейский союз в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения решает эти задачи. Поставки средств индивидуальной защиты для медицинских работников будут осуществлены во все страны "Восточного партнерства" Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Молдову, Украину. Мы также оказываем нашим странам-соседям экспертную и консультативную помощь. Мы и наши партнеры здесь для того, чтобы помочь белорусской национальной системе здравоохранения в этот сложный период".

"Медицинские работники подвергаются повышенному риску заражения при выполнении своей работы. ВОЗ рекомендует принять все необходимые меры для минимизации рисков их здоровью и безопасности. Обеспечение надлежащими средствами индивидуальной защиты, а также обучение правильному их использованию позволят работникам здравоохранения оказывать необходимую медицинскую помощь в более безопасных условиях", - сказал Батыр Бердыклычев.

"Данная поставка стала возможной благодаря финансовой поддержке Европейского союза, и ВОЗ очень рада возможности закупить и поставить эти важные средства", - добавил он.

Как отметили в представительстве Европейского союза, поставка средств индивидуальной защиты является частью более широкого пакета помощи со стороны ВОЗ и ЕС для предотвращения, выявления и реагирования на кризис, связанный с COVID-19. В течение следующих двух лет ВОЗ и ЕС будут продолжать оказывать поддержку Беларуси в укреплении потенциала страны по реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения.-0-

Фото представительства ЕС в Беларуси

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